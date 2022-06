Comme certains parmi vous j'attendais des annonces gamepass des jeux Activision, multi-plateformes ou non. J'attendais même l'ajout des vieux jeux 360 d'activision et des derniers Crash Bandicoot ou Spyro.Mais bon, 70 milliards a rembourser, des comptes a 1 euros a gogo par certains joueurs, ce n'est pas étonnant que les jeux Activision ne soient pas ajouté ou alors il faudrait probablement une augmentation du game pass ?.Vous en pensez quoi ?Je me trompe ? Problème lié au rachat encore ?ou oui il y a 70 milliards a rembourser et rentabiliser ... ?