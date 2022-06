À l'occasion de la sortie au cinéma du film Jurassic World Dominion, Universal Studio annonce un gros coffret collector pour l'intégralité des films en Blu-ray et Blu-ray 4K.À l'intérieur nous retrouverons :-Le film Jurassic Park en blu-ray 4K + blu-ray-Le film Jurassic Park : Le monde perdu en blu-ray 4K + blu-ray-Le film Jurassic Park III en blu-ray 4K + blu-ray-Le film Jurassic World: Fallen Kingdom en blu-ray 4K + blu-ray-Le film Jurassic World : Le Monde d'après en blu-ray 4K + blu-ray-Une statuette avec des Raptors-Un certificat numéroté Fnac 175€

