Oui la conf était décevante concernant les annonces des studios Xbox/Bethesda avec ce sentiment amer qu'ils sont venus sans se donner à fond. Mais cela étant dit les 12 prochains mois vont être sacrement fous sur le Game Pass, notamment entre janvier et juin 2023. Je vois pas comment on va pouvoir s'ennuyer a moins d'être sacrement blasé.Bon pour Starfield j'ai recup des images à droite et à gauche, les image editeurs ne sont pas encore dispo