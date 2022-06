Vous vous rendez quand même compte qu’en 2ans d’existence on a eu aucun vrai AAA qui a mis tout le monde d’accord ni aucune exclu de qualité? Je suis le seul à être choqué ou c’est comment? Sachant surtout que sur la gen d’avant MS c’était aussi paluché pendant x années. Le silence des joueurs est acheté avec le catalogue énorme du gamepass mais aucun jeu intéressant a côté. Vraiment je suis nostalgique de l’époque 360. Pendant ce temps Sony va creuser un fossé, heureusement qu’ils sont encore là.. P.S : je suis pro rien du tout, j’ai toutes les consoles et je supporte tout le monde. Je veux juste des bons jeux rien à foutre du support ou du développeur.

posted the 06/12/2022 at 07:26 PM by alozius