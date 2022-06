"Banjo sera présent à ce salon, et il sera annoncé", a déclaré MVG. "J'ai parlé à beaucoup de gens, et je ne suis pas un initié, je suis un développeur, mais parfois j'entends des choses et j'étais à la GDC plus tôt cette année et il y avait des gens qui parlaient de Banjo.



"J'ai entendu dire que Banjo arrive depuis des mois maintenant, de différentes personnes. Il se passe quelque chose avec Banjo, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est", a concédé Modern Vintage Gamer, admettant qu'il ne sait pas s'il s'agit d'un nouveau titre ou d'une collection d'anciens jeux.



"Je suis convaincu qu'il y aura une annonce concernant Banjo à ce salon, parce que je n'arrête pas d'entendre parler de Banjo ", a-t-il répété avant de parler du manque de titres familiaux de Microsoft et de la façon dont Banjo pourrait combler ce vide.