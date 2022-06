Un youtuber/journaliste espagnol affirme avoir vu la présentation complète du jeu-Camera en vue d'épaule à la troisième personne et très cinématographique.-Il a vu 3-4 minutes de jeu.-Une fille (Margaret Qualley) portant des vêtements bleus enquête dans un bâtiment abandonné, elle utilise une lampe de poche pour regarder des objets comme une poupée.-On entend des sons étranges en arrière-plan-Longs couloirs (semblables au début de The Evil Within), très sombres et atmosphériques.-Vous pouvez également voir des lumières étranges au bout des couloirs, elles ressemblent à des fantômes.-Il existe trois versions différentes de la même démo.Elles sont toutes montrées du point de vue d'une personne qui joue sur un appareil mobile, en touchant l'écran-Un texte sur l'écran indique que vous voyez la caméra du joueur 1.-Pendant les démos, des points rouges apparaissent à l'écran pour indiquer les endroits interactifs.-À un moment du jeu, le personnage se cache derrière le bureau d'un magasin, il s'assoit, un cri retentit et les mots "Game over" - "Overdose" apparaissent.-Il ne sait pas si la présentation tournent nativement sur mobile ou via le cloud, mais il pense que les graphismes sont trop beaux pour un jeu mobile.-Il n'a aucune idée des plateformes, mais il pense qu'il pourrait s'agir du jeu Xbox dont on parle.-Il dit aussi que ça ne ressemble pas à P.T. ou Silent Hill.C'est donc probablement son jeu basé sur le cloud qui est en rumeur depuis un moment