Il y avait des rumeurs sur un event du côté Capcom, et c'est désormais officiel Ca se passera le 13 juin à 15h00 (usa) et ça durera 35 minutes.A priori, Capcom devrait revenir sur les jeux présentés (RE4R, SF6,Exo-lol-primal, etc...) avec plus de détails et peut-être des nouveautés (Dragon Dogma 2, on pense à toi!)Quand à Resident Evil exclu (tempo) switch....