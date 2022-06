Le collector du jeu Kao Kangaroo est disponible pour 79.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu en version physique (cartouche ou disque selon la version)-En première exclusivité, une figurine bobble head de 15 cm.-Une balle rebondissante aussi rebondissante de de 10 cm de diamètre-Un artbook de 52 pages-Un certificat d'authenticitéKao The Kangaroo Edition Collector sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, et Xbox One / Series X, en fin d'année.