En complément d'un autre article que j'ai écrit sur mon blog : https://tech2rue.sussudio.ovh/full-virtualization-paravirtualization/ L'émulation, c'est le fait de simuler une architecture différente de celle de la machine hôte. Les cas sont très nombreux, il suffit de regarder du côté des consoles de jeux :- Gamecube, PS3, Xbox 360 = PowerPC,- PS2 : Emotion Engine (100% Sony sur le coup),- Dreamcast : RISC,- Megadrive, Amiga, Atari ST : Motorola x68000,Donc pour faire tourner ces machines sur une architecture x86/x64, il est nécessaire de devoir simuler leur mode de fonctionnement et c'est là qu'interviennent les émulateurs.L'avantage c'est qu'on peut faire tourner toutes sortes d'architecture mais le hic, c'est que c'est très gourmand en ressources processeur.Tout dépend si l'émulateur essaie d'être fidéle au matériel d'origine (très gourmand) ou prend quelques libertés (consommera moins).En ce qui concerne la virtualisation, c'est une méthode qui permet d'ajouter une couche d'abstraction entre la machine virtuelle (représentation logique d'une machine physique) et la machine hôte. C'est ce qui permet de migrer une machine virtuelle d'un serveur à un autre (voir d'u data center à un autre), peu importe la marque (Intel, AMD) et la génération du processeur.La machine virtuelle ne vois pas le matériel sous-jacent, elle ne vois que l'hyperviseur :- Linux avec le module noyau KVM ou Xen,- VMkernel pour VMware (ESXi),- Windows avec le module noyau Hyper-V,La virtualisation ne fonctionne que si la machine virtuelle et la machine hôte partagent la même architecture. L'hyperviseur qui a un accès direct à la machine hôte s'occupe de transmettre les ressources demandés à la machine virtuelle.Ça consomme moins de ressources que l'émulation mais on est limité qu'à l'architecture du matériel hôte (on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le … de la crémière hein).Mais ont peut très bien combiné virtualisation et émulation (je te sent fébrile, tu transpire Patrick).Dans le cas de Linux, KVM va apporter l'accélération matérielle tandis que QEMU va apporter l'émulation des différents périphériques (disque dur/SSD,, carte réseau, lecteurs CD/DVD).Mais cela aura encore un coût en terme de ressources processeur comme toute chose émulé et donc arrive les pilotes de para-virtualisation (on le perd docteur)Le système d'exploitation aura "conscience d'être virtualisé, QEMU va présenter des périphériques para virtualisés et le système d'exploitation coopérera davantage avec l'émulateur QEMU. Cela augmentera notamment la vitesse en lecture/écriture sur disque et le débit de la carte réseau..Ce qui vaut pour QEMU-KVM vaut pour tout les autres hyperviseurs, c'est la base (salade, tomate, oignons, sauce samouraï).Si ta compris ça, tu sera "successful", tu sera une histoire de succès comme dirait "The muscles from Brussels"