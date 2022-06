Le remake du BGE retraçant les aventures de Cloud (la partie de Midgar du moins) a tout fraîchement disparu du PlayStation Store de la section des exclus “PS4/PS5”, comme le rapporte le site Game Infinitus. Un détail qui tombe un an après l’arrivée de FF7 Intergrade et qui sonne clairement comme une fin de deal entre Sony et Square-Enix.



Steam ? Une certitude.

Game Pass ? Fort probable.

Switch ? Pas impossible.

Le pro-S qui tente de retenir une exclu partante vers le PC.