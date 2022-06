Le jeu JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle Raura droit à son édition collector en rupture sur le store de Bandai Namco et maintenant disponible sur ma Fnac.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Du DLC's-Une statuette exclusive Grandista series Jolyne Cujoh Special Colour Ver-Une reproduction de la plaque de prisonnier de Jolyne-Le Season PassLe jeu sera disponible dès le 1er septembre sur PC et le 2 septembre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch.