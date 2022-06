Grubb a déclaré ce qui suit* Contraband est loin de sortir, et il ne l'attend pas à la présentation Xbox.* Avalanche a manqué plusieurs étapes importantes au cours des 7 ( ?) derniers mois.* Il semble qu'il s'attende à ce que la plupart du linup Xbox soit lancée en 2024/ 2025, et non pas en 23 comme la rumeur l'avait annoncé...* Le showcase Xbox 2022 sera le meilleur événement Xbox en terme de Gameplay, plus d'accent sur les trailers et les démos de Gameplay.Un résumé du stream de Grubb concernant les dates de sorties :