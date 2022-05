Quelle semaine chargée en sorties OST...Après Phantasy Star et Breath of Fire annoncés, c'est au tour de Ys VIII Lacrimosa of Dana de se doter du graal des collectionneurs.Lacrimosa of Dana a une des BO les plus réussies de la Falcom Team, et s'il fallait citer quelques pistes...celles là envoient du lourd!Et cette merveilleuse OST se retrouve en édition collector CD, vinyle et même boîte à musique.Les précos se passent ici wayo records Evidemment on attend la version PS5 de ce petit bijou, probablement le meilleur de la série !