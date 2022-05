Lors de la présentation de ses derniers téléviseurs, TCL a indiquait à la presse que les PS5 Pro et nouvelles Xbox Series X/Xbox Series S devraient arriver d'ici 2023 ou 2024. Le fabricant de matériel électronique chinois a d'ailleurs mentionné que les consoles "demi-génération" de Sony et Microsoft offriraient du 60 à 120 images par seconde avec une résolution de 2160p. La lecture du 8K serait totalement garantie. Il a même été question du dernier GPU d'AMD, le Radeon RX 7700 XT.Réalité ou projection spéculative de TCL ?

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2022 at 07:28 PM by altendorf