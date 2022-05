PlayStation Plus Essential



États-Unis

9,99 $ par mois / 24,99 $ par trimestre / 59,99 $ par an

Europe

8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

Royaume-Uni

6,99 £ par mois / 19,99 £ par trimestre / 49,99 £ par an

Japon

850 ¥ par mois / 2 150 ¥ par trimestre / 5 143 ¥ par an



PlayStation Plus Extra



États-Unis

14,99 $ par mois / 39,99 $ par trimestre / 99,99 $ par an

Europe

13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Royaume-Uni

10,99 £ par mois / 31,99 £ par trimestre / 83,99 £ par an

Japon

1 300 ¥ par mois / 3 600 ¥ par trimestre / 8 600 ¥ par an





PlayStation Plus Premium



États-Unis

17,99 $ par mois / 49,99 $ par trimestre / 119,99 $ par an

Europe

16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Royaume-Uni

13,49 £ par mois / 39,99 £ par trimestre / 99,99 £ par an

Japon

1 550 ¥ par mois / 4 300 ¥ par trimestre / 10 250 ¥ par an

Le nouveau PS+ est en déploiement en Chine et avec lui, viennent de nouvelles informations, avec le transfert de sauvegardes d’une version d’essai à une version complète, la compatibilité des DLC avec les jeux disponibles dans le service ou encore la configuration PC recommandée pour jouer en streaming.Pour rappel, le nouveau PS+ sera disponible le 23 Juin chez nous avec un tarification de :On apprend également, qu'il y a 43 millions d'abonnés au PS+