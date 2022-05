La série animée Final Fantasy IX fera une apparition à la Las Vegas Licensing Expo. Elle se tiendra du 24 au 26 mai 2022.Cette information a été devoilée dans une interview de "Animation Magazine" par Bruno Danzel d'Aumont, le vice-président des licences internationales et du marketing chez Cyber ​​Group Studios, Cyber ​​Group Studios etant le studio qui développe la série animée Final Fantasy IX avec Square Enix.Le projet a été initialement révélé en juin 2021, accompagné d'un bref synopsis de la série qui devrait reprendre l'histoire du jeu.

posted the 05/23/2022 at 12:49 PM by guiguif