Déjà disponible au japon en version physique sur PS4 et Switch (et aussi en démat, mais le démat c'est le mal), Pocky & Rocky Reshrined devrait arriver au mois de juin chez nous.L'ami Mehdi (aka Netageo) en a profité pour nous pondre une vidéo sur les origines de cette IP avec des détails et des anecdotes vraiment très sympas.Pour ce qui est du gameplay, cette vidéo (avec Puyo de GK) est plus approprié et montre que le jeu est vraiment très soigné (pixel art de qualitay) et que le jeu est toujours aussi exigeantPour info, je possède la version Switch qui est très bien réalisé et qui passe parfaitement bien sur mon 55" full hd.La version PS4 doit donc être pareil, voir mieux si les développeurs ont décidés de tenir compte du hardware. (je n'ai aucun retour de joueurs pour la version PS4)J'espère que cette vidéo vous encouragera a vous intéresser a Pocky & Rocky ReshrinedEnjoy