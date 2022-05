Bonsoir les CLH (Command Line Heroes)Ma question est ultra simple, quels sont les langages de programmation les plus populaires ?Je suis sur une tendance DevOps donc les langages Python et Golang reviennent très souvent dans les mots clés (ainsi que Bash/Powershell en langage de scripting).Est-ce le cas ou d'autres langages mérite plus d'attention ?Merci pour vos réponsePS : aucun dîner de cons ce soir, je pense en préparer un la semaine pro avec nos énergumènes favoris