Inspirés par le succès de Docker en 2013 et conscients de la nécessité d'innover dans le domaine de l'informatique en nuage à grande échelle, une poignée d'ingénieurs avant-gardistes de Google ont commencé à travailler sur l'orchestrateur de conteneurs qui allait être connu sous le nom de Kubernetes - ce nouvel outil allait changer à jamais la façon dont l'internet est construit.



Ces ingénieurs ont surmonté les défis techniques, la résistance interne à l'open source, les opposants et la concurrence intense des autres grands acteurs du secteur.



La plupart des ingénieurs connaissent la "guerre des orchestrateurs de conteneurs", mais la plupart des gens ne seraient pas capables d'expliquer exactement ce qui s'est passé et pourquoi c'est Kubernetes qui a fini par s'imposer.



Il n'y a pas de sujet plus pertinent pour le paysage actuel de l'open source. Ce film retrace l'histoire directement à partir des personnes qui l'ont vécue, avec des entretiens avec d'éminents ingénieurs de Google, Red Hat, Twitter et autres.



Kubernetes existe en tant que témoignage de la puissance des logiciels open source.

Les conteneurs. C'est la prochaine grande nouveauté technologique. Il redéfinit la façon dont nous concevons, exécutons et modifions les applications de manière radicalement nouvelle. Mais que sont les conteneurs ? Comment pouvons-nous les orchestrer ? Quels sont les principaux défis ? Et quelle sera la prochaine étape ? Suivez True et les experts de Microsoft, Nu.nl, Rancher, CarePay, LaunchAI et Twill dans une exploration ouverte pour décoder la technologie des conteneurs.



C'est sous titrés en anglais et ça va plus parler à un public adepte du Cloud et de la culture DevOps.Pour simplifier, Kubernetes c'est l'orchestrateur de conteneurs applicatifs derrière Pokémon Go par exemple. Seul K8S était capable de s'adapter à tout type de trafic de manière dynamique.