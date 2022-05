Take-Two vient de dévoiler ses résultats pour le quatrième trimestre de l’année fiscale. Ces derniers sont souvent l’occasion d’en apprendre davantage sur les plans des éditeurs concernant le planning de sortie des jeux, et de se faire une idée des projets encore non annoncés en préparation.8 rééditions de jeux d’ici à 2025Parmi les nombreux sujets abordés, celui des jeux prévus ces prochaines années est souvent le plus intéressant et on découvre cette fois-ci que Take-Two prévoit de sortir plusieurs rééditions de jeux d’ici à 2025. En effet, dans le tableau ci-dessus, on découvre que 8 projets sont présents dans la catégorie « nouvelles itérations de titres déjà publiés ». Il est précisé que cette catégorie inclut « les portages et les titres remastérisés ».Mise à jour payante, remasters, remakes...Sous cette appellation, de nombreux jeux peuvent cohabiter et on imagine que la version nouvelle génération de Red Dead Redemption 2 ainsi que les remakes de Max Payne 1 & 2, annoncés récemment par Remedy en partenariat avec Rockstar, devraient y figurer. Il ne serait pas non plus étonnant de voir des portages à destination de la Nintendo Switch compléter cette liste.Ensuite, on peut spéculer sur la sortie d’un remaster de GTA IV pour fêter le 15e anniversaire du jeu, et le remaster de Red Dead Redemption dont nous entendons parler depuis plusieurs années maintenant.Quoi qu’il en soit, on espère que ces rééditions auront droit à un meilleur traitement que Grand Theft Auto The Trilogy : The Definitive Edition, sorti l’année dernière dans un état discutable et aujourd’hui encore très impopulaire auprès des joueurs.