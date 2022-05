Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment certains se sont faits des millions de $ en profitant d'une faiblesse du projet Terra, de son stablecoin UST et de son token LUNA .



0:00 Introduction

0:25 Le fonctionnement de l'UST

2:56 Faire chuter l'UST et le LUNA

3:56 Le braquage

6:00 Qui est le responsable ?

7:09 RIP LUNA & UST

Descente aux Enfers : Le Plus GRAND CryptoKrach du Siècle Effondrement du LUNA et de l'UST !



Au cours de cette semaine, nous avons assisté à l'effondrement de deux crypto-actifs liés l'un à l'autre que sont le Terra UST, qui a perdu sa parité avec le dollar et a chuté de plus de 85 pour cent en l’espace de quelques jours, et le LUNA qui s’est littéralement effondré et ne vaut désormais pratiquement plus rien.



Ce krach qui a alimenté la chute du stablecoin qu’est censé être l’UST s’est produit pour la simple et bonne raison qu’il existe une étroite relation entre les deux cryptos dont le projet était pourtant vanté comme extrêmement prometteur.



Pourtant, Do Kwon, le PDG et créateur de l’écosystème Terra n’en est pas à son premier essai et il était l’un des cofondateurs pseudonymes derrière Basis Cash, un stablecoin algorithmique fondé en 2020 qui s’était très rapidement écroulé !



L’histoire semble donc se répéter avec l’UST et le LUNA, deux cryptos, autrefois parmi les plus grosses au monde et la blockchain Terra, qui était la deuxième plus importante dans la finance décentralisée, est depuis plusieurs jours stoppée.



Pour autant, ce n’est évidemment pas terminé et ce krach, que certains assimilent au Lehman Brother de la crypto, pourrait probablement se répercuter sur d’autres crypto-actifs cotés actuellement sur le marché.

Que s’est-il réellement passé ?



Pourquoi une telle chute s’est-elle produite et quelles conséquences cette débâcle aura sur le reste du marché ?



C’est précisément ce que nous allons voir aujourd’hui dans cette nouvelle vidéo !