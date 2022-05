Le créateur de God of War juge Phil Spencer mauvais en management de développement



Vous êtes nul, Phil Spencer. Vous êtes moi quand j’avais 28 ans. Je savais que je pouvais concevoir, je savais que je pouvais avoir des idées commerciales au moins à cette époque, mon cerveau était directement branché sur l’air du temps. Il m’en a fallu sept, huit, neuf mois pour réaliser que je ne pouvais pas du tout produire un jeu, encore moins un jeu que je dirigeais aussi... Ça m’a permis de réaliser qu’il y a des choses pour lesquelles nous sommes bons, voire excellents, et des choses pour lesquelles nous ne le sommes pas.



Les propos sont durs, et David Jaffe a conseillé à Phil Spencer d’aller participer à une thérapie. « Vous n’êtes pas doué pour ce rôle [...] mec, ce n’est pas un cas isolé. »



En disant que ce n’est pas un cas isolé, David Jaffe fait ici référence aux autres reports de jeux que Xbox a dû annoncer ces dernières années. Halo Infinite a certainement été le meilleur exemple où, après un an de report, les développeurs n’ont quand même pas su sortir à temps les modes coopératifs et Forge du jeu. Ces modes ont été reportés plusieurs fois et sont aujourd’hui prévus pour un peu plus tard cette année.



Selon Jaffe, un gros report n’est pas forcément un problème en soi, mais il le devient assurément lorsqu’il n’y a rien à se mettre sous la dent à côté.



David Jaffe admet quand même que Phil Spencer est un visionnaire



De son côté, Phil Spencer a répondu aux fans Xbox après le report de ces deux jeux majeurs. Il a rappelé que ce type de décision était toujours difficile à prendre mais qu’il soutenait ses équipes pour sortir des jeux lorsqu’ils sont réellement prêts. Il a néanmoins dit entendre les retours de la communauté et vouloir « mieux répondre aux attentes ». Sans préciser ce dont il s’agissait, on imagine ici que les studios Xbox seront désormais plus prudents lorsqu’il s’agira d’annoncer une date de sortie.



David Jaffe n’est pas vraiment connu pour avoir sa langue dans sa poche. L’an dernier, alors que les rumeurs d’un nouveau jeu Twisted Metal (franchise qu’il a co-créée) faisaient surface chez Sony, celui-ci avait directement menacé le constructeur lorsqu’il avait appris qu’il n’avait pas été rappelé. « Je sais des choses. Je sais où sont enterrés les corps. Et Je sais même qui a appuyé sur la gâchette avant qu’ils enterrent les putains de corps… Vous auriez dû m’appeler. Je ne dis pas que je vais révéler des trucs qui vont blesser des gens car je ne veux pas être un connard. Mais… vous auriez dû m’appeler. Vous auriez dû m’appeler. »

Les propos du créateur envers Phil Spencer sont durs, mais il admet tout de même que le patron de Xbox reste un visionnaire et dit adorer la vision qu’a Phil Spencer avec le Game Pass. « Vous en êtes si proche, Phil Spencer. Votre plan est solide, votre infrastructure en ce qui concerne ces studios est solide, c’est génial, mais vous ne savez pas gérer. Vous ne savez tout simplement pas le faire », a-t-il ajouté.



Bien que Phil Spencer ait fait partie de l’équipe à l’origine de la Xbox One, celui-ci a grandement transformé Xbox depuis qu’il en est à sa tête. Comme nous l’avons expliqué dans plusieurs articles depuis, c’est bien lui qui a su remotiver ses troupes après des années difficiles et avec le soutien du PDG de Microsoft, Satya Nadella.



Phil Spencer a beaucoup œuvré pour l’inclusion, propulsé le Xbox Game Pass toujours plus loin, et a su redynamiser la marque avec de nouvelles consoles et le rachat de studios importants. Pour le moment, et après une année 2021 particulièrement faste, force est de constater qu’il faudra encore un peu de temps avant que les sorties Xbox trouvent leur rythme de croisière.



Source : XBOXYGEN