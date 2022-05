En étant partis voir Doctor Strange 2, je me suis rendu compte qu'en plus de l'idéologie dominante du moment (pas besoin de tartiner sur le sujet), ce film est bourré d'éléments sataniques (c'est un constat et non pas un jugement).La magie Disney le fait habilement oublier mais le personnage est avant tout un sorcier pratiquant la magie noire, faisant appels aux esprits des dimensions infernales, pratique la nécromancie et des sorts à base de cornuto et de 666. C'est le personnage le plus ésotérique et occulte de l'univers Marvel.Vous allez me dire pourquoi je fait une fixation dessus. Parce que l'occultisme et le satanisme ne se limite pas à Doctor Strange mais bien à l'ensemble des œuvres de DC Comics/Marvel, des studios fondés par des immigrés d'Europe de l'Est (comme Warner, Paramount, 20th Century Fox et MGM pour Hollywood) qui ont embarqué avec eux un bagage culturel conséquent qui se fait ressentir dans leur œuvres.On y remarque des détails troublants comme l'absence de Dieu (mais la forte présence du diable et de ses acolytes, voir Daimon Hellstorm pour les connaisseurs), des personnages qui sont présentés tel des Divinités (ou des messies de substitution), de l’ésotérisme issue de la Gnose (Démiurge, les pierres de l'infini similaire à la cosmologie kabbalistique), du polythéisme issue de la Grèce et de l'Egypte antique (Apocalypse, Thor) ainsi que beaucoup de références douteuses (indice : c'est d'actualité) que je vous laisse découvrir dans ces deux vidéos.Mais le plus effrayant c'est qu'on n'y prête pas attention et que les jeunes prennent exemple sur ces personnages dés leur plus jeune âge.Je vous laisse faire vos recherches mais pour ma part, je ne porte plus du tout le même regard sur les œuvres DC Comics/Marvel désormais. C'est assez troublant mais tout dépend de vos sensibilitésN'hésité pas à hurler, à liker, à commenter et me dire si vous avez appris quelque chose. Bon visionnage et (bon étouffement pour d'autres)SI le sujet vous intéresse, je ferait de plus amples recherches et ferait un best-of de ce que j'ai récolté comme informations.Et petite précision, il y a des bouquins en français et en anglais sur ce que je dis, c'est sourcé preuve à l'appui. Quand on fait preuve de curiosité, on cherche ce que l'on trouve.Je compte sur vous, on pulvérise les 200 coms avec un article aussi passionnant