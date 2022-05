Doctor Strange ou le personnage le plus intéressant du MCU. Pourtant, il y a tout ce qu'un religieux déteste dans ce film :- De la sorcellerie (magie noire),- Du satanisme- De la possession de morts (mais c'est Sam Raimi, logique),Mais faut avouer que tout ça est maquillé de magnifiques effets spéciaux et que l'idée du multiverse permet de proposer une infinité de situation permettant la rencontre de multiples personnages de l'univers Marvel. Bref, un sorcier "friendly" et pas malaisant.Les + :- Des effets spéciaux toujours aussi bluffants,- L'idée du multiverse, une idée foutrement géniale,- Wanda Maximoff, LE personnage du film- Sam Raimi à la prod- Le caméo avec Bruce Campbell (Brisco County, à l'ancienne),- Assez violent, rare pour un film Marvel,Les - :- Les deux mamans.....- Franchement pas grand chose à redire, j'ai pas baillé une seule fois, c'est bon signe,Le film fait le job qu'on lui demande et c'est rare de la souligner, il dispose de sa propre identité visuelle et c'est le moins formaté des personnages du MCU.Qu'en avez-vous pensé ?