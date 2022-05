Le gouvernement chinois vient d’ordonner le remplacement immédiat de tous les ordinateurs, terminaux et équipements informatiques de marques étrangères détenus par les ministères, les agences gouvernementales, les sociétés publiques et les sociétés privées financées par des fonds publics par des équipements chinois.Il n’a pas été précisé si ce matériel conséquent sera mis en vente. Il est clair que les supports mémoire des ordinateurs appartenant à des domaines sensibles seront archivés et mis en sécurité.La première décision chinoise en ce sens date de 2019 avec l’annonce d’un plan triennal visant à éliminer 98 % des équipements informatiques de conception étrangère des institutions gouvernementales et publiques en Chine d’ici décembre 2022.Intitulé “3-5-2”, ce plan inclut également les écosystèmes logiciels. En théorie, le plan 3-5-2 prévoyait la suppression de 30% des ordinateurs et des logiciels de conception étrangères en 2020, 50 % en 2021 et 20 % en 2022. Les compagnies Dell, HP et Microsoft sont exclues de toutes les offres des marchés publics.Ce plan bute sur la question des microprocesseurs et des circuits mémoires équipant la plupart des ordinateurs, monopole US jusqu’à présent. Par ailleurs, si le remplacement de l’OS MS Windows par des versions locales et lourdement modifiées du système d’exploitation Linux est effectif, le remplacement de l’OS Android (Google) s’avère bien plus difficile et a été reporté à 2025.De nombreuses applications logicielles ont été interdites en Chine bien avant le plan 3-5-2 dans le cadre du grand firewall chinois. A terme, la Chine veut avoir son propre réseau internet découplé de celui des États-Unis.Mon avis : ça sent bon pour les sysadmin/dev Linux