Enfin depuis hier ... 9,99€ free avec 1an canal+ series et 6mois prime vidéo offerts (rien à foutre, j'ai même pas déballé la box TV, je ne vais pas l'utiliser, j'ai ma firestick et mon app magique.) J'ai la révolution mais bon ... Déjà mieux que mes 12/13mega ADSL). 4mois d'adsl, ça commencé à être long (dernier stream en novembre je crois) ... Surtout qu'à la base, je devais avoir la fibre en janvier, finalement c'était mi mars mais j'ai perdu beaucoup de temps avec Sosh pour migrer de l'ADSL vers la fibre ... Selon eux pas éligible ... Bah oui ... La preuve je l'ai ... J'avais donc basculé chez red mais il était dans l'incapacité de me raccorder, du coup rétractation puis j'ai finalement opté pour free. Si j'avais contacté free directement, j'aurai eu la fibre fin mars je pense.On va dire que j'ai maintenant 300mega en DL et 500 en up. Pas top en DL, j'attendais 500 ou plus mais bon ... c'est déjà çaJe DL 100giga en 20/30min contre peut être 30h auparavantTrek to Yomi 7,5go DL en 1min :Regardez moi ce magnifique travailLe mec voulait percer partout, pour passer la fibre, pour fixer la prise (car elle n'est pas plate derrière pour pouvoir la coller)Mais je lui ai dit que non, on fera comme je le souhaite. A savoir on passe la fibre à travers la grille d'aération (que j'ai rebouché ensuite une fois la fibre branchée). Bon, j'ai du écarter un peu les "lamelles", pas grave. En principe, ils n'ont pas le droit de faire ça mais bonc'est drôle comme installation je trouve et c'est propre. Concernant la prise, il l'a collée comme il a pu. J'ai de la chance, la tv, la box sont pas loin de cette grille. Bon ok il y a 8cm peut être de câble visible dans l'appartement mais bon ça ne me dérange pas, de toute façon c'est dans le coin de la pièce, ça ne se voit pas et je préfère ça que de percer.En tout cas, free c'est ultra rapide : inscription le 25/04 au soir. J'ai eu la box le 29. Rdv fibre le 2/05 et portabilité effectuée le 3/05. Soit 8/9jours en tout. Manque plus qu'à avoir des nouvelles de Sosh concernant la résiliation, j'ai déjà retourner le matos aujourd'hui (le 3).PS : j'avais fait la photo avant de relier la jarretière à la box.Nouvelle photo (la dernière prise pour le frigo Xbox que je vais brancher occasionnellement :