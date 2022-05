Pour les fans de VGM,quelques promos sympa en cours chez wayo record sur les coffrets CD et vinyles dont Skies of Arcadia, et les OST Ys, et même la boîte collector Shenmue et quelques réfs sympa comme Grandia, Metal Slug X ou des CD officiels Final Fantasy, Zelda Skyward Sword, Dommage qu'il n'y ait pas Elden Ring !Code promo : GW2022