j'ai revendu plusieurs vinyl aujourd'hui dont celui là !et voici le Clip du morceau principale ,ha ! ha !Sinon j'ai pris 2 tagguer en photo à 300 métres de chez moi , bon 2 taggeur c'est plutot des artistes pour moi ,on a discuter 5 minutes , la photo panoramique c'est moi aussi , sinon ce mur pour vous dire la vérité il est re-taggué toute les 4 semaines le mur , c'est un accord entre grapheurs !Re-ma gueule.bon sinon penser à faire le ménage HA ! ha !bon week-end !

Like

Who likes this ?

posted the 04/29/2022 at 03:58 PM by mafacenligne