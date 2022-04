ça faisait un moment ....Je pense qu'on le trouvera à 55€ d'ici sa sortie le 10 Juin.Si tout se passe bien lundi, j'ai enfin la fibre (9,99€ free finalement et pas sfr). Souscription lundi, j'ai la box 4jours après (demain) et raccordement une semaine après, ce lundi. Ultra rapide.Si c'est le cas, lundi soir, live directement, on fêtera les 900K sur GK, j'ai acheté un peu de matos pour cela (j'en ferai un article demain soir + 1 ou 2 shorts youtube, lien de la chaine dans la bannière). Pour une fois, je dépense de l'argent pour GKEn ce moment sur PS5, j'ai Elden Ring mais je n'y joue plus, pourquoi pas le relancer ... Sifu également que je vais relancer la semaine prochaine (MAJ le 3 mai), Rainbow Six Siege mais je ne pense plus y rejouer et sur XSS, j'ai Crossfire X. On se décidera lundi sur le choix du jeu ... Vous préférez quoi ??On découvrira en live the Quarry en juin donc sur PS5 et également A Plague Tale: Requiem (XSS GP) mais bon on a le temps pour ces jeux. Il y aura également Sniper Elite 5 dans le GP le 26 Mai à tester ...J'aurai surtout Evil Dead à vous faire découvrir le 13 mai, je vais l'acheter en démat. Vivement un nouveau jeu !Je croise les doigts pour la fibre ! Sinon pas de live ....PS : tiens d'ailleurs, ce Mardi, on pourra récupérer fifa, jeu que j'ai vendu il y a quelques mois mais bon, pourquoi pas le relancer ....