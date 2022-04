Frederick William Engdahl (né en 1944 à Minneapolis, dans le Minnesota) est un économiste, écrivain et journaliste américain qui s'exprime sur des sujets de géopolitique, d'économie et d'énergie depuis plus de trois décennies.



Il collabore régulièrement à un certain nombre de publications dont Nihon Keizai Shimbun, Foresight Magazine (en), Grant's Investor.com, European Banker et Business Banker International et la revue italienne des études de géopolitique Eurasia. Il a participé à de nombreuses conférences internationales concernant la géopolitique, l'économie et l'énergie, et exerce une activité de conseil économique. Il a été pendant longtemps collaborateur du Mouvement LaRouche et a publié de nombreux articles pour ses média.

Je vous partage cette traduction d'un article de William Engdahl qui aborde la théorie russe du pétrole abiotique et le mensonge du pic pétrolier. Je pense que vu le contexte actuel (explosion du cours du pétrole, prix du diesel qui flambe), cet article mérite le coup d’œil. Il date de 2007 et provient de la newsletter de l'auteur à ses abonnés.Bonne lecture!!La bonne nouvelle, c'est que les scénarios de panique selon lesquels le monde serait bientôt à court de pétrole sont faux. La mauvaise nouvelle est que le prix du pétrole va continuer à augmenter. Le pic pétrolier n'est pas notre problème. La politique l'est. Big Oil veut maintenir les prix élevés du pétrole. Dick Cheney et ses amis ne sont que trop disposés à les aider.À titre personnel, j'ai fait des recherches sur le pétrole depuis les premiers chocs pétroliers des années 1970. En 2003, j'ai été intrigué par ce qu'on appelle la théorie du pic pétrolier. Elle semblait expliquer la décision, par ailleurs inexplicable, de Washington de tout risquer dans une action militaire contre l'Irak.Les partisans du pic pétrolier, menés par l'ancien géologue de BP Colin Campbell et le banquier texan Matt Simmons, affirmaient que le monde était confronté à une nouvelle crise, la fin du pétrole bon marché, ou pic pétrolier absolu, peut-être en 2012, peut-être en 2007. Le pétrole était censé être à bout de souffle. Ils ont pointé du doigt la flambée des prix de l'essence et du pétrole, le déclin de la production de la mer du Nord, de l'Alaska et d'autres gisements pour prouver qu'ils avaient raison.Selon Campbell, le fait qu'aucun nouveau gisement de la taille de la mer du Nord n'ait été découvert depuis la mer du Nord à la fin des années 1960 en était la preuve. Il aurait réussi à convaincre l'Agence internationale de l'énergie et le gouvernement suédois. Cela ne prouve toutefois pas qu'il avait raison.Des fossiles intellectuels ?L'école du pic pétrolier fonde sa théorie sur les manuels de géologie occidentale conventionnels, rédigés pour la plupart par des géologues américains ou britanniques, qui affirment que le pétrole est un "combustible fossile", un résidu biologique ou un détritus de restes fossilisés de dinosaures ou peut-être d'algues, et donc un produit dont l'offre est limitée. L'origine biologique est au cœur de la théorie du pic pétrolier, utilisée pour expliquer pourquoi le pétrole ne se trouve que dans certaines parties du monde où il a été géologiquement piégé il y a des millions d'années. Cela signifierait que, par exemple, les restes de dinosaures morts ont été comprimés et, au cours de dizaines de millions d'années, fossilisés et piégés dans des réservoirs souterrains situés à environ 4 à 6 000 pieds sous la surface de la terre. Dans de rares cas, selon la théorie, d'énormes quantités de matière biologique auraient été piégées dans des formations rocheuses situées dans des zones océaniques moins profondes, comme le golfe du Mexique, la mer du Nord ou le golfe de Guinée. La géologie ne devrait consister qu'à déterminer où se trouvent ces poches dans les couches de la terre, appelées réservoirs, dans certains bassins sédimentaires.Une théorie entièrement alternative de la formation du pétrole existe depuis le début des années 1950 en Russie, presque inconnue de l'Occident. Elle prétend que la théorie américaine conventionnelle des origines biologiques est une absurdité non scientifique et non prouvable. Ils soulignent le fait que les géologues occidentaux ont prédit à plusieurs reprises que le pétrole était épuisé au cours du siècle dernier, pour ensuite en trouver davantage, beaucoup plus.Cette explication alternative des origines du pétrole et du gaz n'a pas seulement existé en théorie. L'émergence de la Russie et de l'ex-URSS en tant que premier producteur mondial de pétrole et de gaz naturel a été fondée sur l'application de cette théorie dans la pratique. Cela a des conséquences géopolitiques d'une ampleur stupéfiante.Nécessité : la mère de l'inventionDans les années 1950, l'Union soviétique est isolée de l'Occident par le "rideau de fer". La guerre froide battait son plein. La Russie avait peu de pétrole pour alimenter son économie. Trouver du pétrole en quantité suffisante dans le pays est une priorité de sécurité nationale de premier ordre.Les scientifiques de l'Institut de physique de la Terre de l'Académie des sciences de Russie et de l'Institut des sciences géologiques de l'Académie des sciences d'Ukraine ont entamé une enquête fondamentale à la fin des années 1940 : d'où vient le pétrole ?En 1956, le professeur Vladimir Porfir'yev a annoncé leurs conclusions : Le pétrole brut et le gaz naturel de pétrole n'ont aucun lien intrinsèque avec la matière biologique provenant de la surface de la terre. Ce sont des matières primordiales qui ont fait irruption des grandes profondeurs". Les géologues soviétiques avaient bouleversé la géologie orthodoxe occidentale. Ils ont appelé leur théorie de l'origine du pétrole la théorie "a-biotique" - non-biologique - pour la distinguer de la théorie biologique occidentale des origines.S'ils avaient raison, l'approvisionnement en pétrole sur terre ne serait limité que par la quantité de constituants organiques d'hydrocarbures présents dans les profondeurs de la terre au moment de sa formation. La disponibilité du pétrole ne dépendrait que de la technologie permettant de forer des puits ultra-profonds et d'explorer les régions intérieures de la terre. Ils ont également réalisé que les anciens gisements pouvaient être relancés pour continuer à produire, ce que l'on appelle les gisements auto-reproducteurs. Ils ont fait valoir que le pétrole se forme dans les profondeurs de la terre, dans des conditions de très haute température et de très haute pression, comme celles requises pour la formation des diamants. Le pétrole est un matériau primordial d'origine profonde qui est transporté à haute pression dans la croûte terrestre par des processus éruptifs "froids"", a déclaré M. Porfir'yev. Son équipe a rejeté l'idée que le pétrole est un résidu biologique de restes fossiles de plantes et d'animaux comme un canular destiné à perpétuer le mythe de l'approvisionnement limité.Défier la géologie conventionnelleCette approche scientifique russe et ukrainienne radicalement différente de la découverte du pétrole a permis à l'URSS de faire d'énormes découvertes de gaz et de pétrole dans des régions jugées auparavant impropres, selon les théories occidentales d'exploration géologique, à la présence de pétrole. La nouvelle théorie pétrolière a été utilisée au début des années 1990, bien après la dissolution de l'URSS, pour forer à la recherche de pétrole et de gaz dans une région considérée depuis plus de quarante-cinq ans comme géologiquement stérile - le bassin du Dniepr-Donets, dans la région située entre la Russie et l'Ukraine.Conformément à leur théorie a-biotique ou non fossile des origines profondes du pétrole, les géophysiciens et chimistes russes et ukrainiens ont commencé par une analyse détaillée de l'histoire tectonique et de la structure géologique du socle cristallin du bassin de Dniepr-Donets. Après une analyse tectonique et structurelle profonde de la région, ils ont effectué des investigations géophysiques et géochimiques.Au total, soixante et un puits ont été forés, dont trente-sept ont été commercialement productifs, ce qui représente un taux de réussite extrêmement impressionnant de près de soixante pour cent. La taille du champ découvert est comparable à celle du versant nord de l'Alaska. En revanche, le forage sauvage américain a été considéré comme une réussite avec un taux de réussite de dix pour cent. Neuf puits sur dix sont généralement des "trous secs".Cette expérience de la géophysique russe dans la découverte de pétrole et de gaz était étroitement enveloppée dans le voile soviétique habituel de la sécurité d'État à l'époque de la guerre froide, et restait largement inconnue des géophysiciens occidentaux, qui continuaient à enseigner les origines fossiles et, par conséquent, les sévères limites physiques du pétrole. Lentement, bien après la guerre d'Irak de 2003, certains stratèges du Pentagone et de ses environs ont commencé à comprendre que les géophysiciens russes étaient peut-être sur une piste d'une profonde importance stratégique.Si la Russie avait le savoir-faire scientifique et pas la géologie occidentale, elle possédait un atout stratégique d'une importance géopolitique stupéfiante. Il n'est pas surprenant que Washington s'apprête à ériger un "mur d'acier" - un réseau de bases militaires et de boucliers antimissiles balistiques autour de la Russie, afin de couper ses liaisons par pipeline et par port avec l'Europe occidentale, la Chine et le reste de l'Eurasie. Le pire cauchemar de Halford Mackinder - une convergence coopérative des intérêts mutuels des principaux États d'Eurasie, née de la nécessité et du besoin de pétrole pour alimenter la croissance économique - était en train d'émerger. Ironiquement, c'est l'accaparement flagrant par les États-Unis des vastes richesses pétrolières de l'Irak et, potentiellement, de l'Iran, qui a catalysé une coopération plus étroite entre les ennemis traditionnels de l'Eurasie, la Chine et la Russie, et une prise de conscience croissante en Europe occidentale que ses options se réduisaient également.Le pic pétrolierLa théorie du pic pétrolier est basée sur un article rédigé en 1956 par feu Marion King Hubbert, un géologue texan travaillant pour Shell Oil. Il affirmait que les puits de pétrole produisaient selon une courbe en cloche et qu'une fois leur "pic" atteint, un déclin inévitable suivait. Il a prédit que la production pétrolière des États-Unis atteindrait son pic en 1970. Homme modeste, il a baptisé la courbe de production qu'il a inventée, la courbe de Hubbert, et le pic, le pic de Hubbert. Lorsque la production pétrolière américaine a commencé à décliner vers 1970, Hubbert a acquis une certaine notoriété.Le seul problème est que le pic n'a pas été atteint à cause de l'épuisement des ressources dans les champs américains. Le pic a été atteint parce que Shell, Mobil, Texaco et les autres partenaires de Saudi Aramco ont inondé le marché américain d'importations bon marché du Moyen-Orient, sans droits de douane, à des prix si bas que la Californie et de nombreux producteurs du Texas n'ont pas pu rivaliser et ont été contraints de fermer leurs puits.Le succès du VietnamAlors que les multinationales pétrolières américaines étaient occupées à contrôler les grands champs facilement accessibles d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Iran et d'autres régions où le pétrole était abondant et bon marché dans les années 1960, les Russes étaient occupés à tester leur théorie alternative. Ils ont commencé à forer dans une région soi-disant stérile de Sibérie. Ils y ont développé onze grands champs pétrolifères et un champ de géants sur la base de leurs estimations géologiques "a-biotiques" profondes. Ils ont foré dans des roches de socle cristallines et ont trouvé de l'or noir à une échelle comparable à celle du versant nord de l'Alaska.Ils se sont ensuite rendus au Vietnam dans les années 1980 et ont proposé de financer les coûts de forage pour montrer que leur nouvelle théorie géologique fonctionnait. La société russe Petrosov a foré dans le champ pétrolifère du Tigre blanc, au large du Vietnam, dans de la roche basaltique à quelque 17 000 pieds de profondeur et a extrait 6 000 barils de pétrole par jour pour alimenter l'économie vietnamienne en manque d'énergie. En URSS, les géologues russes formés à l'a-biotique ont perfectionné leurs connaissances et l'URSS est devenue le plus grand producteur de pétrole du monde au milieu des années 1980. Peu de gens à l'Ouest ont compris pourquoi, ou ont pris la peine de demander.Le Dr J. F. Kenney est l'un des seuls géophysiciens occidentaux à avoir enseigné et travaillé en Russie, sous la direction de Vladilen Krayushkin, qui a développé l'immense bassin Dniepr-Donets. Kenney m'a confié lors d'une récente interview que "rien que pour produire la quantité de pétrole que le champ de Ghawar (en Arabie saoudite) a produit à ce jour, il aurait fallu un cube de détritus de dinosaures fossilisés, en supposant une efficacité de conversion de 100 %, mesurant 19 miles de profondeur, de largeur et de hauteur." En bref, une absurdité.Les géologues occidentaux ne prennent pas la peine d'offrir des preuves scientifiques dures des origines fossiles. Ils se contentent de l'affirmer comme une vérité sacrée. Les Russes ont produit des volumes d'articles scientifiques, la plupart en russe. Les revues occidentales dominantes n'ont aucun intérêt à publier un point de vue aussi révolutionnaire. Après tout, des carrières, des professions universitaires entières sont en jeu.Fermer la porteL'arrestation en 2003 du Russe Mikhail Khodorkovsky, de Yukos Oil, a eu lieu juste avant qu'il ne puisse vendre une participation dominante dans Yukos à ExxonMobil après une réunion privée avec Dick Cheney. Si Exxon avait obtenu cette participation, elle aurait contrôlé la plus grande ressource mondiale de géologues et d'ingénieurs formés aux techniques a-biotiques de forage en profondeur.Depuis 2003, le partage scientifique des connaissances russes a nettement diminué. Les offres faites au début des années 1990 pour partager leurs connaissances avec les géophysiciens américains et autres spécialistes du pétrole ont été froidement rejetées selon les géophysiciens américains concernés.Pourquoi alors cette guerre à haut risque pour contrôler l'Irak ? Pendant un siècle, les géants pétroliers américains et occidentaux alliés ont contrôlé le pétrole mondial en contrôlant l'Arabie Saoudite, le Koweït ou le Nigeria. Aujourd'hui, alors que de nombreux champs géants sont en déclin, les compagnies considèrent les champs pétroliers contrôlés par l'État en Irak et en Iran comme la plus grande base restante de pétrole facile et bon marché. Avec l'énorme demande de pétrole de la Chine et maintenant de l'Inde, il devient un impératif géopolitique pour les États-Unis de prendre le contrôle direct et militaire de ces réserves du Moyen-Orient aussi vite que possible. Le vice-président Dick Cheney est arrivé à ce poste après avoir travaillé pour Halliburton Corp, la plus grande société de services géophysiques pétroliers au monde. Il se trouve que la seule menace potentielle à ce contrôle américain du pétrole se trouve en Russie et chez les géants russes de l'énergie, désormais contrôlés par l'État. Hmmmm.Selon Kenney, les géophysiciens russes ont utilisé les théories du brillant scientifique allemand Alfred Wegener 30 ans avant que les géologues occidentaux ne "découvrent" Wegener dans les années 1960. En 1915, Wegener a publié un texte fondamental, The Origin of Continents and Oceans, qui suggérait l'existence d'une masse continentale unifiée ou "pangée" il y a plus de 200 millions d'années, qui s'est séparée en continents actuels par ce qu'il appelait la dérive des continents.Jusque dans les années 1960, des scientifiques américains réputés, tels que le Dr Frank Press, conseiller scientifique de la Maison Blanche, qualifiaient Wegener de "lunatique". À la fin des années 1960, les géologues ont dû ravaler leurs paroles, car Wegener offrait la seule interprétation qui leur permettait de découvrir les vastes ressources pétrolières de la mer du Nord. Peut-être que dans quelques décennies, les géologues occidentaux repenseront leur mythologie des origines fossiles et réaliseront ce que les Russes savent depuis les années 1950. En attendant, Moscou détient une carte maîtresse en matière d'énergie.