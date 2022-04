Surtout que pour les nouveaux abonnés c'est 1 euro le premier mois.Histoire de tester des jeux comme Flight Simulator (impressionnant sur Xcloud), Forza Horizon 5 qui tourne très bien dessus également, Gears 5 pareil.Vous avez jamais eu envie de tester ?Il est encore en bêta Xcloud mais la dernière fois que je j'avais test ça fonctionnait très bien et sans la fibre.Donc ceux qui sont intéressés par quelques jeux Xbox mais qui n'auront pas de PC/Xbox, vous avez jamais eu l'idée de jouer a ces jeux sur Xcloud?Nadella a parlé de 10 millions de joueurs qui ont joué sur Xcloud.Pas mal au milieu de ces 10 millions ne doivent pas avoir de PC gamer ou de Xbox Series.

posted the 04/27/2022 at 03:26 PM by jenicris