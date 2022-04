TRADUCTION : "Les scénarios des jeux occidentaux m'emmerdent. Je préfère des ados qui sauvent le monde avec des couteaux et un Smogo."

TRADUCTION : "Les fanboys (d'une console que je peux pas voir en peinture) me sortent par les trous de nez!"

"Les fanboys me répugnent!"

TRADUCTION : "Mon jeu adoré est sorti avec un contenu rachitique et une technique digne de l'ère 128bits mais comme j'ai décidé de donner mon derche aux développeurs... Voila koua."

TRADUCTION : "J'aime mettre en avant l'entreprise pour laquelle j'aime me soumettre malgré le fait que je termine 2 jeux par an."

TRADUCTION : "Jeu plutôt dégueulasse graphiquement parlant mais comme il sort sur ma console fétiche et que je suis un gros fanboy refoulé, je kiffe."

Who likes this ?

posted the 04/23/2022 at 05:37 PM by gat