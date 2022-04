Entrez dans les Splatlands, un désert brûlé par le soleil habité par des Inklings et des Octalings aguerris. Splatsville, la ville du chaos, est le cœur rempli d'adrénaline de ce désert poussiéreux.



Même dans cet environnement désolé, Turf War règne en maître et les batailles font rage dans de nouvelles étapes situées dans la nature environnante. De nouveaux mouvements dynamiques aident ces combattants à esquiver les attaques et à couvrir plus de terrain, ainsi qu'une nouvelle arme en forme d'arc pour lancer de l'encre.



Rejoignez l'Agent 3 dans un combat contre les Octariens indisciplinés en mode histoire. Découvrez les secrets d'Alterna, le Fuzzy Ooze, et comment ils se connectent au thème du mode, "Le retour des mammifères".



Faites équipe et repoussez les vagues de dangereux boss salmonidés dans la prochaine itération de Salmon Run, un mode coopératif avec de nouvelles fonctionnalités.

Le jeu Splatoon 3 vient de dévoiler sa date de sortie et avec lui sa sublime box art.Le jeu sera disponible le 9 Septembre en exclusivité sur Switch