Lien : https://www.ft.com/content/1c7e255e-a537-40e4-9dd7-6061175ba5f3?sharetype=blocked Les ménages britanniques ont annulé un nombre record d'abonnements vidéo en réduisant les dépenses non essentielles pour faire face à la pression du coût de la vie, renforçant ainsi les craintes qu'un boom du streaming alimenté par une pandémie soit terminé.Selon les chiffres du groupe d'analyse Kantar, les consommateurs ont abandonné environ 1,5 million de comptes de vidéo à la demande tels que Disney Plus, Apple TV Plus et Now au cours des trois premiers mois de l'année.Alors que 58 % des ménages conservent au moins un service de streaming, soit une baisse de seulement 1,3 % par rapport à la fin de 2021, les résiliations suggèrent que les téléspectateurs sont devenus plus perspicaces quant à l'abonnement à plusieurs plateformes.Le désir d'économiser de l'argent est la raison la plus importante des résiliations et les jeunes adultes sont devenus particulièrement méfiants à l'idée de payer la télévision en plus de la redevance annuelle de 159 £, ont constaté les chercheurs.Ces résultats donnent à réfléchir aux fournisseurs de services de streaming, a déclaré Dominic Sunnebo, directeur des études mondiales chez Kantar. Il a déclaré que les services de streaming devaient prouver leur valeur aux consommateurs "dans ce qui est devenu un marché très concurrentiel".Les ménages cherchent des moyens de réduire leur budget pour faire face à la hausse des factures. La flambée des prix de l'énergie, de l'habillement et de l'alimentation a fait grimper l'inflation à son plus haut niveau depuis 30 ans en mars, selon les données de l'Office national des statistiques de la semaine dernière.Les investisseurs dans le secteur des médias s'inquiètent de plus en plus du fait que la croissance mondiale rapide du streaming vidéo - encouragée par la demande de divertissement à domicile pendant la pandémie - a atteint un pic.Les actions de Netflix, qui doit publier ses résultats du premier trimestre mardi, ont chuté de 43 % depuis le début de l'année, le nombre d'abonnés ayant déçu.Les consommateurs réévaluent leurs abonnements en réaction à la hausse des tarifs. Plusieurs fournisseurs ont augmenté leurs prix sur des marchés tels que le Royaume-Uni, en partie pour compenser la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des installations qui a rendu la production de films et de programmes télévisés plus coûteuse.Parmi eux, Netflix, qui a récemment procédé à sa deuxième série d'augmentations de prix au Royaume-Uni en 18 mois, en faisant passer les abonnements mensuels standard de 10 à 11 livres sterling.Dans le même temps, les options offertes aux téléspectateurs britanniques ont continué à s'élargir. Parmi les offres récemment lancées, citons Peacock de Sky, qui propose des contenus de NBCUniversal. Viaplay, le diffuseur scandinave, prévoit de se lancer au Royaume-Uni cette année.De nombreux consommateurs continuent de s'abonner à des services de streaming. L'étude de Kantar, fondée sur des entretiens avec 14 500 personnes, a révélé qu'environ 3 % des ménages britanniques ont souscrit un abonnement au cours du premier trimestre.Il s'agit toutefois d'un net ralentissement par rapport aux 4,2 % enregistrés à la même période l'année précédente.Les résiliations, quant à elles, se sont accélérées, passant de 1,2 million il y a un an et de 1,04 million au cours des trois derniers mois de 2021.Après les préoccupations budgétaires, les raisons les plus fréquemment citées par ceux qui ont résilié leurs abonnements sont qu'ils ne les utilisaient pas assez souvent et que les plateformes manquaient de nouvelles émissions qu'ils souhaitaient regarder.Au final, le nombre de foyers ayant au moins un abonnement payant a diminué de 215 000 par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,9 millions.