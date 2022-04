Bien mais sans plus pour ma part. J'ai largement préféré le 2.Les plus :- La scène avec les scorpions- Le héro principal toujours aussi attachant avec son côté maladroit habituel,Les moins :- Moins spectaculaire que le 2 au niveau des effets spéciaux,- Moins de scènes d'actions,- La fin inutile,- Johnny Depp plus charismatique que Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald,Mention spéciale à Dumbledore dis le "Rataille", amoureux de Grindelwald. Wech, c'est Brokeback Mountain ? Tu me dira c'est sorcellerie, homosexualité, c'est clairement pas un film qui prône des valeurs traditionnellesMon neveu de 12 ans à fait un gros "tfouuuu" lorsqu'il a vu ça (seal of quality). Ce serait bien qu'il arrête d'endoctriner les jeunes avec leur romances gay, on s'en bat les couilles, c'est pas crédible en plus et ta des jeunes qui regarde....D'ailleurs la Chine fais le taff en censurant ces passages inutiles à l'intrigue : https://tetu.com/2022/04/12/cinema-film-les-animaux-fantastiques-3-secrets-dumbledore-contenu-gay-censure-chine/