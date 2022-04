Je suis bloqué dans une zone enneigée fermée par une grille (en bas de cette zone il y a des fans de Tessie). Une guenon me dit que son mari est allé au labo du Dr. Andonut mais qu'il a disparu depuis. Elle aimerait aller là-bas pour le chercher mais elle ne peut pas traverser le lac sans lui. Je suis donc sévèrement bloqué... Quelqu'un voit où je suis et comment m'en sortir SVP ? ^^PS: ce jeu est excellent mais là c'est MEGA relou...

posted the 04/17/2022 at 04:46 PM by kevinmccallisterrr