Le jeu Bugsnax, des développeurs de chez Young Horses sera disponible dans le Game Pass dès le 28 Avril.Le jeu sera disponible sur XBOX Game Pass, PC Game Pass et disponible pour XBOX One, XBOX Series X|S, cloud gaming (Beta) et Windows 10 PC.Une version boîte sur Switch sera aussi disponible prochainement.

Si vous n'êtes pas familier, Bugsnax est un jeu d'aventure à la première personne où vous collectez des créatures un peu bug, un peu serpent et les donnez à vos amis. Vous incarnez une journaliste qui suit les traces de l'exploratrice perdue Elizabert Megafig jusqu'à Snaktooth Island, où elle a découvert Bugsnax avant de disparaître mystérieusement. La seule façon de la retrouver est d'attraper des tonnes de Bugsnax et de les nourrir avec la bande dispersée de grincheux inadaptés de Lizbert. Cependant, quiconque consomme un Bugsnak se transforme rapidement en ce qu'il a mangé !

Who likes this ?

posted the 04/13/2022 at 07:28 AM by leblogdeshacka