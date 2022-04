J'ai reçu le mail pour payer la console Steam Deck 256 GB 549€je ne vais pas l'acheter, ça intéresse quelqu'un ?par contre je ne sais pas comment transférer la préco, il faudra me dire comment faire ...dispo jusque ce jeudi fin d'après midi, plus que deux jours donc pour payer

posted the 04/12/2022 at 02:46 PM by ioop