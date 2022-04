ALLEZ VOTER ! ET APRÈS VOUS GEEKEZ !LE PARTIE DES GAMERS#POURUNMODEFACILESURELDENRING#POURQUEMICROSOFTRACHÈTENINTEND#POURQUESONYRAJOUTESDELAMEMOIREAUSSDNON SÉRIEUX ALLEZ VOTER !Je plaisante pour les hashtags pas besoin de Peter un câble pour elden Ring Microsoft Nintendo ou Sony XDMerci a Nicolas Gourry POUR TROUVER VOTRE CANDIDAT : http://www.politest.fr/ Et juste comme ça, si ça vous intéresse, sur la communauté Gamekyo, le premier tour 2022.INFO : Taux de participation à Midi qui est de 25,48%

posted the 04/10/2022 at 08:03 AM by liberty