Par contre il faudra vous créer un nouveau compte belge42,29€ paypal : https://www.cdkeys.com/fr_fr/playstation-now-12-month-subscription-belgium Si vous avez un abo en cours comme moi (il se termine début juin), attendez jusque début mai puis activer votre code sur votre nouveau compte belge (à faire avant juin) car en juin, tous les abo Psnow vont passer en premium automatiquement.Pour rappel, le premium c'est ça :l'équivalent du multi, du ps+ actuel400 jeux PS4/PS5 (Cloud ou DL pour les jeux PS4, uniquement DL pour les jeux PS5)340 jeux des anciennes générations (PS1, PS2, PSP) (Cloud et DL) et PS3 (uniquement Cloud pour le moment mais peut être en DL également plus tard).Versions d'essai de plusieurs titresTout cela pour 42€ l'année (au lieu de 120€ donc le tiers), j'ai mon code, je l'active début mai puis juin, ça sera converti en premium. Moi c'est pour tester ce "service" mais dans 12mois, je rebascule sur un abo classique ps+ à 25/28€ l'année comme je le fais toujours.