je delete l'article ce soir, j'ai une question, j'ai cette multiprise :Bloc multiprise 8 prises 16A + interrupteurCâble HO5 VV-F section 3G1 mm² longueur 1, 5 mPuissance max: 3500WAdmettons que j'allume tout mes appareils en même temps, (chose possible) est ce que ces 3500W c'est suffisant ?voici la liste :PS5XBOX SERIES SLIVEBOX 4Téléphone fixePRISE DE LA TV (65")MINI FRIGO XBOXCHARGEUR DE TEL AVEC BELOADER BRANCHE DESSUS (c'est ça : https://www.stealth-gamer.com/fr/beloader-adaptateur-ps5-pour-xim-cronus-titan.html un HUB branché en usb via un chargeur de tel (c'est ça : https://d2jkbzrop6wflm.cloudfront.net/img/2019/11/xim-apex-hub.jpg Je vais tout faire péter ou ça se passe comment ? Je sais que c'est OK sans le frigo mais avec ???