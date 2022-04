LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est une expérience qui se veut à la fois très familiale et accessible. Deux cases cochées avec brio. Le jeu est beau, généreux, offre de belles sensations et pourra aisément plaire à tous les âges malgré ses quelques défauts de game design. TT Games propose sans aucun doute l’expérience LEGO Star Wars ultime pour tous les fans de la série ainsi qu’une entrée idéale pour les plus jeunes aux aventures galactiques.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker aura mis notre patience à rude épreuve mais la récompense en vaut la chandelle. Cette collection généreuse en contenu est riche en moments aussi hilarants qu'épiques. Le tout étant magnifié par une plastique réussie malgré quelques petits défauts peu handicapants. Une excellente pioche !

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga saura combler les fans des jeux Lego avant tout. Le titre est sublime et offre ici ses meilleurs mécaniques de gameplay et son humour ridicule. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu, et je compte bien le boucler à 100% pendant ces prochains jours. Cependant, si vous n’êtes que fans de Star Wars et n’avez jamais lancé un jeu de la licence au bonhomme jaune, vous pouvez facilement retirer un point à cette note. Le titre regorge de quêtes annexes pour vous permettre de glaner une quantité immense de personnages. Toutefois, celles-ci sont répétitives et parfois très peu inspirées. Si de plus vous n’êtes pas un grand fan de ce type de quête, vous aurez vite fait le tour de l’aventure qui ne trouve pas sa Force dans sa campagne principale vite expédiée. Il est très difficile de classer les meilleures jeux Lego tant les licences impactent grandement l’expérience. Cependant, The Skywalker Saga saura trouver sa place dans le top des jeux Lego sortis à ce jour.

Qu’est-ce qui fait un bon jeu LEGO ? Une bonne dose d’humour, des niveaux variés, de la collection de briques et une coop locale sans défauts. Visiblement, cette Saga Skywalker répond à tous ces critères haut la main et même plus encore. Bien sûr, nous avons apprécié le retour de ces quelques fondations typiques de chez TT Games, mais c’est bien plus la nouveauté et la prise de risques qui nous a attiré. Des graphismes époustouflants pour un jeu avec des briques, des combats plus dynamiques que jamais et un monde ouvert gigantesque rempli de secrets et d’énigmes. En bref, une compilation ambitieuse confirmant qu'il s'agit du meilleur jeu LEGO de tous les temps. Hâte de voir ce que nous réserve la suite avec d'autres adaptations.

Comptez vous le prendre ? Pour ma part ce sera la version Switch !