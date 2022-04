Je lance mon fichier de sauvegarde sur Tunic, et là je tombe sur un fichier de sauvegarde inconnu, jeu terminé avec 999:59:59 heures de jeu, 509342407 xp récoltée.. tous les objets etc.. qqn a eu ce bug aussi ??

posted the 04/03/2022 at 10:28 AM by j49