Salut, je serai en live ce soit à 20H. Il y aura des amis, Yassuke et Iglou. On discutera d'Elden Ring.



Venez nombreux, on compte échanger nos avis sur différents thèmes et on compte sur vous pour partager les votres dans le chat ou poser vos questions.



On a prévu de faire un live sans spoil donc vous êtes tous les bienvenus que vous ayez fini le jeu ou non.



Le live sera découper en plusieurs thèmes :



Gameplay

Graphismes

Difficulté

OST

Durée de vie

Multijoueurs



Aprés éventuellement scénario mais on évitera de spoil donc on ne s'étalera pas trop dessus.



Vous pourrez suivre le live sur ma chaine et celle d'Iglou :



https://t.co/7SHCpoJU7x



https://t.co/Gk1DSrDBi2



Je posterai un article un peu avant le live.