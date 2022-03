aprés Netflix et le cinéma français (via le ministére de la culture ) ,sans le dire officiellement !

voilà ce que Disney veut imposer .

La présidente de Disney Karey Burke veut un quota de 50 % de personnages LGBT+ et issus des minorités raciales , notamment dans les rôles principaux de ses productions.

j'imagine un quentin tarantino ou un call of ou splinter cell !

franchement le communautarisme !!! à vomir cette idéologie .