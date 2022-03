C'est quand même la pire annonce le PlayStation Plus Essential.PlayStation Plus Essential- 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par anOn est passé de 3 ou 4 jeux offerts a 2 !!!!!!2 !PUTAIN AVANT C'ETAIT 49 EUROS OFFICIELLEMENT SUR LE STORE (45 EUROS EN MAGASIN) :Non seulement le prix a augmenté avec les années, mais l'offre diminue que ce soit en nombre et en qualité !Combien de temps avant d'avoir juste le ps plus pour le online sans jeux offerts ?