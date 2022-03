Premier film que je vois au cinéma depuis longtemps (le dernier c'était les Animaux fantastiques 2 en 2019) et je suis pleinement conquis.- Atmosphère sombre digne d'un polar noir,- Un Batman détective et bagarreur accentué en comparaison de la trilogie de Nolan, très proche de la quadrilogie Arkham de Rocksteady,- Le Pingouin incarné par Collin Farrel, je l'ai même pas reconnu pour dire,- Le thème principal (influence "Imperial March" ?) et le son de Nirvana- Puis Robert Pattinson, parfait dans le rôle de Bruce Wayne,Ça change des films à la chaîne de chez Marvel (seul Doctor Strange sort du lot pour moi).Et vous ?

posted the 03/27/2022 at 11:59 AM by sussudio