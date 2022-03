Il y a quelques jours gt7 avait eu l'arrivée d'une mise a jour qui non content de planter les serveurs pendant 36 heures empêchant les joueurs de progresser dans le jeu (connexion obligatoire..) avait également rajouter une baisse des récompenses de courses pour favoriser le système de microtransactions (20€ = 2 millions de cr), s'en est suivie une grogne asses importante de joueur dont moi pour signaler l'abus de cette démarche.Et SONY et PD ont entendu et ont fait machine arrière avec des compensations a la clef.https://gamergen.com/actualites/gran-turismo-7-polyphony-digital-excuse-ratage-patch-1-07-compensation-et-ameliorations-annoncees-326805-1