-- Sony Group Corp. se prépare à lancer un nouveau service d'abonnement de jeux vidéo pour la PlayStation dès la semaine prochaine, ont déclaré des personnes au courant de ces projets.



> Ce service, qui est en cours de développement sous le nom de code Spartacus, est la réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft Corp, une sorte de Netflix des jeux vidéo qui compte plus de 25 millions d'abonnés. Le service de Sony débutera avec une gamme "éclaboussantes" de jeux à succès de ces dernières années, ont déclaré les personnes qui ont requis l'anonymat parce que les plans sont privés.



> Le nouveau service de Sony combinera deux de ses offres actuelles, PlayStation Now et PlayStation Plus. Les clients pourront choisir parmi plusieurs niveaux offrant des catalogues de jeux modernes et de classiques des anciennes générations de PlayStation.



> Des documents obtenus par Bloomberg l'année dernière montrent que le niveau le plus cher donnera également aux joueurs un accès à des démos étendues et la possibilité de diffuser des jeux en streaming sur Internet. Un porte-parole de Sony n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

