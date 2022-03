Ghostwire Tokyo sort aujourd'hui , mais il est disponible depuis 3 jours pour ceux qui ont préco la version Deluxe. Donc petit live, pas du début, mais un peu plus tard. Je ne vais pas spoil, juste de la balade, de la récupération d'âmes et quelques missions annexes.

Who likes this ?

posted the 03/25/2022 at 10:16 AM by leblogdeshacka